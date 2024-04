Zwei Verhandlungsrunden in der Elektro- und Elektronikindustrie (EEI) sind gescheitert. Ab morgen, Donnerstag, finden in Österreich Betriebsversammlungen statt. Wie die beiden Chefverhandler der Arbeitnehmerseite, Reinhold Binder (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA), am Mittwoch mitteilten, verschärfe die Gewerkschaft die Gangart und beginne mit der Mobilisierung für einen Lohnkampf. Ziel ist die Durchführung von Betriebsversammlungen bis 16. April. Weitere Kampfmaßnahmen seien möglich.

Die nächste Verhandlungsrunde wird am 22. April stattfinden. "Sollte kein Abschluss möglich sein, sind auch gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen nicht ausgeschlossen", so die Gewerkschafter. In der Elektro- und Elektronikindustrie gilt der Kollektivvertrag für 60.000 Beschäftigte. Die Arbeitnehmervertreter fordern "ordentliche Lohn- und Gehaltserhöhungen", die verhandlungsrelevante Inflationsrate von März 2023 bis Februar 2024 liegt bei 6,8 Prozent.

