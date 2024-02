Die Integration von Van Hoecke in die Blum-Gruppe sei eine Nutzung internationaler Potenziale und Synergien. Man werde voneinander lernen, das Dienstleistungsangebot erweitern und gemeinsam noch besser auf die Bedürfnisse der weltweiten Kunden eingehen, so Co-Geschäftsführer Martin Blum: "Die Expertise unseres Partners liegt im Bereich der Serviceführerschaft, der individuellen Massenproduktion und dem Dienstleistungsangebot für den Kunden. Wir bringen die Produktführerschaft mit dem Fokus auf Innovation und einzigartiger Qualität mit."

>>> Neues Werk in Niederösterreich: Warum Blum nach St. Pölten geht

Erst kürzlich hat der Beschlägehersteller Blum im Zentrum von St. Pölten ein rund 100.000 Quadratmeter großes Industrieareal erworben. Gemeinsam mit dem Voith-Konzern soll das Areal in der niederösterreichischen Landeshauptstadt revitalisiert werden. Vorarlberg bleibe Hauptstandort sowie Kompetenz- und Entwicklungszentrum, betonte das Unternehmen. Es beschäftigt in Vorarlberg mehr als 6.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von 2,3 Milliarden Euro. Das Traditionsunternehmen hatte bereits im Frühjahr 2023 angekündigt, aufgrund der Knappheit an Flächen und Arbeitskräften in Vorarlberg erstmals im Osten Österreichs bauen zu wollen.