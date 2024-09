Wenn einer glühender Europäer ist, dann Martin Hagleitner. Das kommt bei seiner Vita nicht ganz überraschend. Gleich nach dem Studium startete er seine Karriere im Außenamt, war in die Vorbereitungen des EU-Beitritts eingebunden und auch als Attaché bei der Unterzeichnung des Beitrittsvertrag auf Korfu zugegen. Und heute? Der Chef des Warmwasser- und Heizsystemeherstellers Austria Email hat die klare Erwartung, dass ein grüner Industriedeal von einem offensiven Wachstumsplan flankiert wird. Am liebsten wäre ihm ein Befreiungsschlag zum Schutze der Industrie, nicht protektionistisch interpretiert. "Bei Subventionitis oder Protektionismus sollten wir nicht andere Kontinente kopieren", sagt er.



Lesen Sie hier die vollständige Story: 15 Industriemanager über Europa





Der Green Deal umfasse sage und schreibe über fünftausend Seiten Rechtstext. Unter Verweis auf „ESG-Exzess“ und Lieferkettengesetz beanstandet er "was Unternehmen nun auch noch an hoheitlichen Aufgaben aufgebürdet wird“. Die von der Politik schon länger angekündigte Regulierungsbremse in Form von „One in One out“ würde er deshalb erweitern auf „One in Two out“, wobei jede neue Regelung einem Praxistest unterzogen werden muss, ob sie die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen stärkt. Zur Sicherung von Wohlstand braucht es einen Rahmen, der Anreize und Entlastung schafft.