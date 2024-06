CEO Martin Hagleitner betonte die erheblichen Herausforderungen, denen die Branche derzeit gegenübersteht: "2023 war geprägt von einem abrupten Ende der starken Nachfrage des Vorjahres sowie einem Einbruch bei Neubau- und Sanierungsprojekten. Ursächlich dafür sind neben geopolitischen Spannungen, wirtschaftlicher Abkühlung, Inflation und gestiegenen Zinsen auch legistische Verzögerungen sowie politischer 'Pfusch' und damit fehlende Planungssicherheit für Verbraucher und Unternehmen." Diese Probleme beträfen sowohl Österreich als auch Deutschland, so Hagleitner, der innerhalb der Groupe Atlantic auch Geschäftsführer der DACH-Region und ausgewählter CEE-Märkte ist.

Mit der Produktion von Wärmepumpen, Warmwasserbereitern und intelligenten Speichern in Europa unterstützt die Austria Email AG die Unabhängigkeit von fossilen Energien bei Sanierungen und Neubauten sowie die Steigerung der Energieeffizienz. Um für zukünftiges Wachstum gerüstet zu sein, hat das Unternehmen frühzeitig ein Investitionsprogramm in Höhe von rund 8 Millionen Euro für den schrittweisen Ausbau der Produktion in Österreich gestartet. Am Standort Knittelfeld wurde im ersten Quartal 2024 eine zusätzliche Fertigungslinie für Pufferspeicher in Betrieb genommen. Zudem ist ein neues Werk für Stand- und Pufferspeicher der Thermic Energy in Deutschland in Betrieb gegangen.