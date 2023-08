Welche Produkte für grüne Mobilität stellt Aluminized her und welche Anwendungen könnten bald folgen?



Overwater: Aluminized hat die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Transportalternativen in städtischen Gebieten erkannt. Da die Städte weiterhin mit den Herausforderungen von Verkehrsstaus, Luftverschmutzung und begrenztem Parkraum konfrontiert sind, hat die Suche nach effizienten und umweltfreundlichen Transportmitteln an Bedeutung gewonnen. Lastenfahrräder sind eine vielversprechende Lösung, da sie sich durch enge Straßen bewegen, den Verkehr umgehen und Waren zeitnah ausliefern können. Mit dem Einstieg in die Cargo-Bike-Industrie will Aluminized von diesem wachsenden Markttrend profitieren.

Wir haben hier die Möglichkeit, unser Fachwissen in der Entwicklung und Herstellung von leichten, langlebigen Aluminiumkomponenten zu nutzen, um qualitativ hochwertige Lastenfahrradprodukte herzustellen. Der gute Ruf von SAG bei der Herstellung von leichten Aluminiumprodukten ist ein Bonus auch im Markt für nachhaltige Transportlösungen. Wir haben uns bereits einen guten Namen als Hersteller von Alu-Cargoboxen für namhafte Lastenfahrradhersteller gemacht. Des weiteren stellt „Aluminized“ Leichtbaukomponenten wie Aluminiumkarosserieteile, -rahmen oder -chassis für Elektrofahrzeuge her. Diese leichten Materialien tragen zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Verlängerung der Batteriereichweite bei.



Jongeneel: Mit dem Aufkommen von Elektrofahrzeugen ist die Nachfrage nach sicheren und effizienten Batteriegehäusen gestiegen. Aluminized hat die Absicht, spezielle Gehäuse aus leichten und langlebigen Materialien zu entwickeln und herzustellen, die Schutz für Batterien mit hoher Kapazität bieten. Zusätzlich zu Elektrofahrzeugen zeigt die Industrie ein wachsendes Interesse an Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeugen als emissionsfreie Alternative. Aluminized half bei der Entwicklung von Komponenten für Wasserstoff-Brennstoffzellen, wie z. B. leichte Strukturbauteile.



Aluminized ist also ein wichtiger Innovationsarm der SAG in Bezug auf neue Mobilitätslösungen...



Jongeneel: Aluminized kann als der Innovationstreiber der SAG im Bereich der Entwicklung von Leichtbaulösungen für neue Märkte in den Bereichen nachhaltige Mobilität gesehen werden.



Wo wird Aluminized in fünf Jahren stehen?



Jongeneel: In fünf Jahren wird Aluminized als einer der führenden Produzenten von Aluminiumteilen für nachhaltige Mobilität und erneuerbare Energien positioniert sein. Vom Prototyping bis zur Serienproduktion in großen Stückzahlen wird Aluminized den gesamten Realisierungsprozess abdecken.



Welche Freiheitsgrade hat Aluminized?



Overwater: Aluminized verfügt über ein weitgehendes Maß an Autonomie bei Entscheidungen in Bezug auf Produktangebot, Zielmärkte und Geschäftsentwicklung. Was wir aber machen ist, wir erkunden die Märkte auf der Suche nach Produkten und Trends, die zur Gesamtstrategie der SAG passen. Also die in den Bereich nachhaltige Mobilität passen.



Welche Organisationsform hat Aluminized, und was gibt ihr ihre Schnelligkeit?



Overwater: Aluminized ist eine GesmbH und eine 100 % Tochtergesellschaft der SAG Netherlands. In Bezug auf unsere Angebots- und Betriebsgeschwindigkeit kann man uns mit einem kleineren Schnellboot vergleichen. Dies wird durch hohe Automatisierung und intensiven direkten Kontakt mit unseren Kunden erreicht. Auch unsere Organisationskultur, unsere Betriebsabläufe und unsere technologischen Fähigkeiten sind auf rasches Handeln ausgerichtet, um neuen Marktbedingungen schnell gerecht zu werden.

Nie mehr eine wichtige News aus der Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!





Wenn man sich Branchen wie den Markt für erneuerbare Energien ansieht, gibt es viele Start-ups, die in den nächsten Jahren sicherlich wachsen und die unser Entwicklungs-Know-how brauchen. Sie erwarten schnelles Handeln, kurze Lieferzeiten und viele Variationen von Produkten. Diesen Speed haben wir und das kann auch bei gemeinsamen Projekten zwischen Aluminized und unserer Muttergesellschaft nutzbringend sein.





Jongeneel: Was uns generell bei SAG und jetzt auch in unserer neuen Tochterfirma Aluminized antreibt ist die feste Überzeugung, dass nachhaltige Mobilitätslösungen leicht und daher mit Komponenten aus Aluminium hergestellt werden sollen.