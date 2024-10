In Mannheim wird der Fokus zukünftig auf die Bereiche Digitalisierung und Entwicklung gelegt. Ein Teil der Werksgebäude soll verkauft werden. Die Entwicklungsarbeiten und das Projektmanagement für alternative Antriebstechnologien sollen nach Frankreich verlagert werden. Das Werk in Kassel bleibt weiterhin Produktionsstandort, entsprechend den vorgelegten Plänen.

Das Alstom-Werk in Wien plant derzeit keine konkrete Verlagerung ins Ausland. Vielmehr wird der Standort als globales Kompetenzzentrum für Straßen- und Stadtbahnen gestärkt. Alstom hat in den letzten Jahren kontinuierlich in das Werk investiert, einschließlich der Eröffnung einer hochmodernen Schweißanlage, der sogenannten "Rohbaukathedrale", im Jahr 2023. Seit 1990 werden dort Straßenbahnen für Städte auf der ganzen Welt gefertigt. 2023 feierte das Werk die Produktion der 1000. Straßenbahn. Kunden reichen von europäischen Städten bis nach Australien.



Rund 800 Mitarbeitende in Wien sind in alle Phasen der Wertschöpfungskette involviert, von der ersten Kundenanfrage über die Entwicklung bis hin zur Endmontage und anschließenden Wartung. Besonders hervorzuheben ist die Produktion der Flexity Straßenbahnen, die in vielen Städten Europas und darüber hinaus im Einsatz sind. Diese Straßenbahnen zeichnen sich durch ihre Umweltfreundlichkeit, Barrierefreiheit und moderne technische Ausstattung aus. Ein aktuelles Projekt ist die Herstellung von Fahrzeugen für die Wiener Linien, die im täglichen Betrieb für den öffentlichen Nahverkehr Wiens eingesetzt werden​.

In den letzten Jahren wurde das Werk weiter ausgebaut, um die Produktionskapazitäten zu erhöhen. Die Eröffnung einer neuen „Rohbaukathedrale“, einer modernen Schweißerei, symbolisiert die kontinuierliche Investition in die Zukunft des Standorts. Diese Erweiterung unterstreicht Alstoms Engagement, Wien als wichtigen Pfeiler in seiner globalen Produktionsstrategie zu erhalten​