Ein zentraler Wachstumsbereich für ALPLA ist die Pharmaziesparte. 2023 wurde diese Sparte durch ein Joint Venture mit dem spanischen Unternehmen Inden Pharma gestärkt. Dieses Joint Venture umfasst Produktionsstätten in Griechenland, Polen, Spanien und Deutschland. Gemeinsam erreichten die Partner eine jährliche Produktion von rund 800 Millionen pharmazeutischen Verpackungen im Jahr 2023, mit dem Ziel, diese Zahl in den nächsten fünf Jahren zu verdreifachen. Zukünftige Expansionspläne beinhalten auch Märkte außerhalb Europas, wie Indien, die USA sowie Zentral- und Südamerika​​​​.

Neben der Expansion in die Pharmaziesparte, setzt ALPLA weiterhin auf Recycling und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen ist auf Kurs, bis 2025 mindestens 25 Prozent recyceltes Material in seinen Verpackungen zu verwenden, derzeit liegt der Anteil bei etwa 20 Prozent. Um diese Ziele zu erreichen, investiert ALPLA jährlich über 50 Millionen Euro in neue Anlagen und Technologien. Die installierte und geplante Output-Kapazität wurde 2023 auf 350.000 Tonnen erhöht, was doppelt so viel ist wie noch 2021​​​​.