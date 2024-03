"Durch die strategische Beteiligung an der OMV hat ADNOC seine Anteile an der Borealis AG und der Borouge plc erhöht und damit seine Präsenz im Chemiesektor weiter gestärkt, Synergien ermöglicht und sich signifikante Wachstumschancen im gesamten Chemieportfolio, insbesondere bei Borouge, eröffnet", hieß es in einer Pressemitteilung des emiratischen Ölkonzerns.

>>> OMV und Adnoc: Milliarden-Fusion steht kurz bevor

Der staatliche Mineralölkonzern ADNOC und die OMV verhandeln weiterhin "ergebnisoffen" über die mögliche Gründung einer gemeinsamen Petrochemie-Holding durch die geplante Zusammenlegung ihrer Beteiligungen an Borouge und Borealis. Österreichs größter Industriekonzern hatte im Sommer des Vorjahres über die Pläne Bericht erstattet. Die OMV ist mit ADNOC in Verhandlungen über eine mögliche Fusion ihrer Petrochemie-Töchter Borealis und Borouge als gleichberechtigte Partner. Ziel ist die Schaffung eines globalen Polyolefin-Unternehmens mit signifikanter Präsenz in Schlüsselmärkten. Der Deal könnte einen Chemieriesen mit mehr als 20 Milliarden Dollar (18 Milliarden Euro) Jahresumsatz schaffen.