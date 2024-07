Einen Ausblick auf die derzeit in Arbeit befindliche neue Konzernstrategie gab der Agrana-Vorstand bei der kürzlich stattgefundenen Hauptversammlung. Das Management plant, die Portfolio- und Managementstrategie zu schärfen, Synergien zwischen den Geschäftsbereichen stärker zu nutzen, die Basisprofitabilität zu erhöhen und die Ergebnisvolatilität zu reduzieren. Alle Portfoliobereiche würden evaluiert, beispielsweise das Fruchtsaftkonzentrat-Geschäft, erklärte Büttner zur APA. Bei der Bilanzpressekonferenz Mitte Mai hatte der Firmenchef einen Verkauf des Zuckergeschäfts ausgeschlossen: "Zucker ist Bestandteil der DNA von Agrana."



Der russische Überfall auf die Ukraine seit Februar 2022 betrifft den Agrarkonzern doppelt. Die Agrana betreibt in der Ukraine in Vinnitsa - rund 300 Kilometer südwestlich von Kiew - ein Fruchtzubereitungs- und ein Fruchtsaftkonzentratwerk sowie in Russland in Serpuchov - rund 100 Kilometer südlich von Moskau - ein Fruchtzubereitungswerk. Vom Fruchtzubereitungswerk in Russland will sich der Konzern vorerst nicht trennen, da ein Ausstieg "nicht sinnvoll darstellbar" sei. Das Werk stelle Grundnahrungsmittel her und beliefere den russischen Markt, betonte der Agrana-Chef.