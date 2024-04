Als Grund für die Übernahme nannte RHI, dass derzeit rund 50 Prozent des US-Umsatzes nicht in den USA produziert werden. Durch die Übernahme werde die lokale Produktion erhöht, indem erhebliche Produktionsmengen von Werken außerhalb der USA in die Produktionsstätten von Resco in den USA verlagert werden.

Die Übernahme hat natürlich auch Auswirkungen auf die Bilanz. "Mittelfristig werden Synergien durch die Umstrukturierung der gemeinsamen Lieferkette entstehen, die voraussichtlich etwa zwei Jahre dauern wird und einmalige Kosten in Höhe von 60 Millionen Euro verursachen wird, einschließlich Umstrukturierungsbemühungen in Werken außerhalb der USA", so die börsennotierte RHI.



RHI-Vorstandsvorsitzender Stefan Borgas kommentierte die Übernahme wie folgt: "Die Akquisition treibt unsere 'lokal für lokal'-Produktionsstrategie voran und wird Lieferketten verkürzen, unsere Reaktionsgeschwindigkeit verbessern und die Versorgungssicherheit unserer Kunden mit Feuerfestmaterialien erhöhen."