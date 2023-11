Thomas Primetzhofer verstärkt ab sofort die Geschäftsführung der AustroCel Hallein GmbH und wird künftig die Bereiche Technik und Produktion leiten und weiter ausbauen. Der 38-jährige Thomas Primetzhofer ist Oberösterreicher und absolvierte das Studium Bio- und Umwelttechnik an der Fachhochschule Wels.

>>> Voestalpine: Carola Richter wird erstes weibliches Vorstandsmitglied

Seine berufliche Laufbahn startete er 2008 bei der Nufarm GmbH & Co KG im Chemiepark Linz als Prozessingenieur. 2013 übernahm er dort die Leitung der Abteilung Technik. Die Standortleitung der Nufarm GmbH & Co KG in Linz übernahm er im September 2017. Als Standortleiter der Dr. W. Kolb AG in Hedingen war er ab Januar 2021 in der Schweiz tätig. Die KLK Kolb AG ist ein international tätiges Schweizer Chemieunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, nichtionische Tenside und Papierprozesschemikalien herzustellen und zu vertreiben.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!