„Robert Pfarrwaller hat gemeinsam mit seinem Team in den letzten zehn Jahren REXEL Austria erfolgreich weiterentwickelt und ich bin stolz, dieses übernehmen zu dürfen. Mein Fokus in den ersten Wochen liegt darauf, die REXEL Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an allen Standorten zu besuchen sowie Kunden, Lieferanten und Partner persönlich kennenzulernen", so Stadlhofer weiter.

>>> Andritz-Miteigentümer Wolfgang Leitner wird neuer Aufsichtsrats-Chef

Thomas Stadlhofer war in den letzten 15 Jahren bei der Österreichischen Post und der Frauenthal Handel Gruppe in verschiedenen Führungspositionen tätig. Unter seiner Führung hat sich die Frauenthal Handel Gruppe zu einem Marktführer entwickelt. Darüber hinaus hat er die Technologiekompetenz sowie die Großhandelsprozesse auf- und ausgebaut. „Mit Thomas Stadlhofer übernimmt ein erfahrener Großhandelsexperte REXEL Austria. Ich bin überzeugt davon, dass er das Unternehmen gemeinsam mit unserem Team in eine erfolgreiche Zukunft führen wird“, so Robert Pfarrwaller.