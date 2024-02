Thomas Stadlhofer hat seine Expertise in Supply Chain, sowie seine Führungserfahrung in den Positionen bei der Österreichischen Post und der Frauenthal Handel Gruppe, aufgebaut. In den letzten Jahren konnte er die Marktführerschaft der Frauenthal Handel Gruppe durch den erfolgreichen Ausbau der Technologiekompetenz und der Großhandelsprozesse festigen. Sein Masterstudium hat er in Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien abgeschlossen.

