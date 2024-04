Rund 28 Jahre lang stand Wolfgang Leitner (71) als Vorstandsvorsitzender an der Spitze des steirischen Technologiekonzerns und Anlagenbauers. Im April 2022 übergab er den Posten an Joachim Schönbeck, der seither Vorstandsvorsitzender von Andritz ist. Leitner hält direkt und indirekt 31,5 Prozent der Anteile am Unternehmen. Seit seinem Rückzug aus der operativen Führung des Konzerns ist er als Mitglied des Aufsichtsrats tätig, zuletzt in der Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden.

Leitner wurde am Montag in der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates der Andritz AG zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Andritz AG gewählt. Sein Vorgänger in dieser Funktion, Alexander Leeb, war nach Ablauf seiner Amtszeit aus dem Vorstand ausgeschieden.Stellvertreterin ist Elisabeth Stadler (62), die ebenso wie Regina Prehofer (67) von der Hauptversammlung neu in den Aufsichtsrat gewählt wurde. Komplettiert wird das Aufsichtsgremium von Wolfgang Bernhard, Jürgen Hermann Fechter sowie Alexander Isola.