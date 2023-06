Der Steirer Günter Jehle (48) ist in seiner neuen Funktion bei Wienerberger als Werkleiter für die Produktion sowie für die Führung und Weiterentwicklung des 37-köpfigen Teams am Standort St. Andrä verantwortlich. Zu seinen Aufgaben zählen unter anderem die Planung und Umsetzung von Investitionsprojekten - insbesondere im Hinblick auf den Ausbau der energieeffizienten Produktion am Standort, die im Nachhaltigkeitsprogramm von Wienerberger fest verankert ist.

Jehle hat im Laufe seiner Karriere bereits in verschiedenen Branchen Produktions-, Projekt- und Vertriebsleitungen innegehabt.

So war er beispielsweise als Head of Packaging beim Gesundheitsunternehmen Fresenius Kabi tätig. Dort war er unter anderem für die Führung und administrative Leitung von rund 90 Mitarbeitern verantwortlich. Zudem war er für die laufende Optimierung der Produktionsprozesse zuständig.

Davor war er als Program Manager bei der Magna Steyr Fuel Tech und als Lead Technical Consultant bei der IVM Technical Consultants, einem Spezialisten für Engineering und Human Resources, tätig. Jehle absolvierte ein Studium der Umweltsystemwissenschaften an der Karl-Franzens-Universität Graz sowie ein Studium der Betriebswirtschaft an der TU Graz mit den Schwerpunkten Projektmanagement und Betriebswirtschaft.