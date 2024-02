Zuletzt war er als Senior Vice President of Global Sales and Marketing für die Division Factory Automation tätig. Der Management-Profi verfügt zudem über einen umfassenden technischen Hintergrund: Als Diplom-Ingenieur hat er fundierte Kenntnisse in den Bereichen Maschinenbau, Antriebstechnik, Digitalisierung und Automatisierung.

>>> Von Grund auf anders Automatisieren

Als Präsident der DACH-Zone von Schneider Electric ist Girse insbesondere für die strategische Gesamtausrichtung der 6.400 Mitarbeiter umfassenden DACH-Organisation verantwortlich. Der Vater von zwei Kindern wird seine Tätigkeit bei Schneider Electric am 1. Februar 2024 aufnehmen und sich in einer zweimonatigen Übergangsphase in enger Zusammenarbeit mit seinem Vorgänger Christoph de Maistre auf seine neue Aufgabe vorbereiten.