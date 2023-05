Industrielle Steuerungstechnik funktioniert seit den 1960er Jahren SPS-basiert. Damit einher geht eine weitgehend feste Bindung der Software an herstellerspezifische Hardware. Zwar ist eine SPS robust und verlässlich, möchte man jedoch das volle Potenzial von Industrie 4.0 entfesseln – flexible Produktionen, wandelbare Fabriken oder die gewinnbringende Nutzung von Daten – ist eine neue Herangehensweise gefragt. Proprietäre Entwicklungsumgebungen mit ihrer Bindung an einzelne Hersteller und dem damit verbundenen Mehraufwand in der Entwicklung haben sich dabei als ein Haupthindernis für Fortschritte in der Automatisierungstechnik herauskristallisiert.



Mit der Norm IEC61499 liegt die Grundlage für eine herstellerunabhängige und softwarezentrierte Automatisierung seit längerer Zeit vor. Damit kommen vertraute Logiken der IT ins Spiel und Hard- und Software werden voneinander entkoppelt. Auf diese Weise entsteht eine hardwareunabhängige Softwareschicht, in der frei programmiert werden kann. Zudem lassen sich Applikationen auf jedes Feldgerät mit CPU verteilen, sodass der Code nicht von einer zentralen SPS ausgeführt werden muss. Das klassische und starre Modell der Automatisierungspyramide wird von einem deutlich flexibleren Netzwerkmodell abgelöst.



Verbunden damit ist ein eventorientiertes Ausführungsmodell. Auch dies kommt den Anforderungen einer modernen Industrieproduktion besser entgegen als das alte Modell. Statt permanent durchlaufender Codeschleifen kommen Funktionsblöcke zum Einsatz, die nur nach der Aktivierung durch ein entsprechendes Event abgearbeitet werden. Diese wiederverwendbaren Softwareobjekte werden in herstellerneutralen Funktionsbibliotheken gesammelt und sorgen für eine bisher unerreichte Skalierbarkeit.