Das Grazer Anlagenbauunternehmen GAW technologies hat seit Juli eine neu zusammengesetzte Geschäftsführung. Nach über 21 Jahren im Unternehmen, davon acht Jahre in der Geschäftsführung, verlässt Wolfgang Senner die GAW, da er seinen Lebensmittelpunkt wieder in sein Geburtsland Deutschland verlagert. Gemeinsam mit Nina Pildner-Steinburg an der Spitze und der gesamten Belegschaft wurden in den letzten Jahren unter anderem der Generationenwechsel wirksam gestaltet und das Unternehmen auf eine weiterhin stabile Zukunft vorbereitet.



Alexander Rinderhofer hat die Geschäftsführungsagenden von Wolfgang Senner übernommen und wird die weitere Entwicklung des Unternehmens vorantreiben. Seine berufliche Laufbahn begann der, an der Montanuniversität ausgebildete Polymer-/Kunststoff Technologe in den Forschungs- und Entwicklungsbereichen namhafter Großkonzerne mit den Schwerpunkten Kunststoff-Rheologie und Stahl-Kunststoff-Verbundwerkstoffe. Berufsbegleitend absolvierte er an der Johannes-Kepler-Universität Linz ein MBA-Studium mit den Schwerpunkten Strategieentwicklung, Strategisches Marketing, Technologievertrieb und –Management. Weitere Engagements als CEO in Unternehmen mit ausgeprägtem Change- und Restrukturierungsbedarf in den Industriesegmenten Anlagenbau und Elektronik erweiterten in den Folgejahren sein technisches und wirtschaftliches Kompetenzspektrum. Seit 2017 war Alexander Rinderhofer mit der Geschäftsführung der GAW Beteiligungsgesellschaft beauftragt, in der er die Ressorts Innovation, Technologie und Vertrieb verantwortete. Nun lenkt er an der Seite von Nina Pildner-Steinburg die GAW technologies.