Das Grazer Familienunternehmen Anton Paar, Hersteller von prozessmesstechnischen Komponenten und Geräten blickt auf ein hervorragendes Jahr 2022 zurück: Im Vergleich zu 2021 ist der Gewinn um 50,9 Prozent gestiegen. Der Umsatz stieg um 17,3 Prozent auf 547,6 Mio. Euro. Damit wurde "erstmals in der Unternehmensgeschichte die 500-Millionen-Euro-Umsatzmarke überschritten" heisst es. Außerdem werden zwei neue Tochterunternehmen in den Niederlanden und auf den Philippinen gegründet. Schon das vorgegangene Jahr war eines der Rekorde: 2021 war für das Unternehmen Anton Paar das erfolgreichste in der Grazer Firmengeschichte: Die Auftragssummer stieg im Vergleich zu Vorjahr um 25 Prozent stieg, der Gruppenumsatz kletterte auf 471 Millionen Euro.

Alle fünf Jahre etwa verdoppeln sich die Umsätze des Herstellers von Prozessmesstechnik und Präzisionslaborgeräten. Ob sich da die Umsatzmilliarde – so alles weiter gut läuft – für Geschäftsführer Friedrich Santner, 62, noch ausgeht? Santner selbst ist 62 - und hat t eine Altersobergrenze fürs Management von 65 Jahren festgelegt. "Jedes meiner vier Kinder ist in der Lage, jedes Unternehmen der Gruppe, aber auch das Unternehmen als gesamtes zu führen", sagte Santner zuletzt in einem Porträt über das Familienunternehmen zu INDUSTRIEMAGAZIN. Die Geschäftsführung hält er bereits seit Ende 2019 nicht mehr allein inne. Seine Söhne Jakob und Dominik Santner – für letzteren „nur eine Frage der Zeit“ – stießen als fünfte Generation dazu. Und üben seither einen deutlichen Einfluss auf das Familienunternehmen, das 1922 als Schlossereibetrieb gegründet wurde. Tatsächlich legte Dominik Santners Diplomarbeit die Idee für das 2020 gegründete Start-up Anton Paar ConsumerTec. Jakob Santner hingegen ist die Unternehmenstochter Anton Paar SportsTec zu verdanken. Dieser entspringen Produkte wie ein Spielfeldsimulator, der die Leistung einzelner Spieler erfassen kann und von Bayern München eingesetzt wird.

Entgegen gefiebert wird derzeit auch der Fertigstellung des Ausbaus am Hauptsitz Graz . Hier werden derzeit 60 Millionen Euro in ein Technologiezentrum investiert. Alles, weil vom Softdrinkproduzenten bis zum Pharma- oder Handydisplayhersteller auf Messtechnik aus der Steiermark gesetzt wird.