Und dort, in Vitis, fand der Finaltag seinen Startpunkt: Das von Markus und Robert Pollmann in vierter Generation geführte Waldviertler Automobilzulieferunternehmen Pollmann mit Sitz in Karlstein gab Einblicke in sein im Vorjahr prämiertes Siegerwerk Vitis. Im Bild rechts: Manfred Jäger, Leiter Werk Vitis, Pollmann Austria.

Foto: Credit: Matthias Heschl; Shooting Fabrik2022