Der Automobilzulieferer und Sanitärgroßhändler Frauenthal hat einen Umsatzrekord hingelegt: Für das Jahr 2022 liegt dieser bei rund 1,1 Mrd. Euro, nach 937,7 Mio. Euro im Jahr davor, teilte Frauenthal am Montag mit. Der operative Gewinn (EBIT) werde sich von 24,4 Mio. auf 66 bis 70 Mio. Euro mehr als verdoppeln.



Auch für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) rechnet Frauenthal mit einer Steigerung von 56,7 Mio. Euro im Jahr 2021 auf 98 bis 102 Mio. Euro. Die endgültigen Zahlen legt das Unternehmen am 19. April vor.



Grund für die Ergebnissteigerungen seien zum einen Einmal- und Saisoneffekte in der Baubranche, die sich in der Division Handel niederschlagen würden, und zum anderen ein positiver Entkonsolidierungseffekt von 18 Mio. Euro aufgrund des Verkaufs des Geschäftsbereichs Frauenthal Powertrain in der Division Automotives. Aufgrund des Verkaufs wurden die Kennzahlen für den Umsatz, das EBITDA und das EBIT für 2022 und für die Jahre davor bereinigt, so das Unternehmen.

Nie mehr eine wichtige News aus der Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung