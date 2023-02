Zumtobel erweitert ab dem 1. November 2022 seinen bisher dreiköpfigen Vorstand um Marcus Frantz (57), neuen Chief Digital Transformation Officer. Er soll die digitale Transformation des Unternehmens weiter vorantreiben. Bereits zur letzten Hauptversammlung im Juli 2021 hatte der Aufsichtsrat die Erweiterung des Gremiums angekündigt. Marcus Frantz ist vorerst bis zum 30. Juli 2025 bestellt.

Frantz war zuletzt CIO bei der ÖBB Holding AG und verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung der digitalen Geschäftsstrategie und der damit verbundenen IT-Strategie des Unternehmens. In seine Zeit bei der ÖBB Holding AG fällt, in Zusammenarbeit mit den Vorständen der Rail Cargo, der Aufbau einer digitalen Buchungsplattform, die zu deutlichen Verbesserungen bei der Effizienz und Kundenzufriedenheit geführt hat. Zusätzlich war Frantz Geschäftsführer des Dienstleisters ÖBB Business Competence Center GmbH in den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Innovationen.