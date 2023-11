Dass das Projekt so gut reüssieren konnte, ist der klaren Digitalisierungsstrategie der Saatbau Linz zu verdanken, die nach der Einführung ihrer neuen CRM-Lösung nicht stehen geblieben ist, sondern gleich das nächste Erfolgsprojekt angegangen ist und so auf der Basis der SAP Commerce Cloud eine umfassende E- Commerce-Lösung umgesetzt hat.

Besonders wichtig, so erzählt Evelyn Pfeffer von Saatbaugut, war es eine Lösung zu schaffen, die wirklich transparent ist, rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche zugänglich ist und mit der wirklich gutenr User Experience punkten kann. „Das ist ein sehr wichtiger Punkt“, bestätigt der UX-Spezialist Hefner. „Denn SAP ist zwar eine Lösung, die aus dem B2B-Univesrsum kommt, doch heute erwarten die User im B2B-Sektor zumindest den gleichen Standard an Bequemlichkeit und Nutzerfreundlichkeit wie sie es als Privatpersonen aus dem B2C-Sektor können.“

Mit der Implementierung ihrer neuen E-Commerce-Lösung hat die Saatbau Linz in kurzer Zeit einen Wandel geschafft, der wohl als verlässliches Zeichen für eine gelungene digitale Transformation gelten kann: Man konnte die eigene Kernkompetenz in ein neues Zeitalter übersetzen. „Wir sind damit noch ein Stück näher an unsere Kunden gekommen, können ihnen ein noch besseres Service bieten und wissen dank der Daten, die wir über die Plattform gewinnen, noch besser um die Bedürfnisse der Kunden Bescheid“, fasst Evelyn Pfeffer die Vorteile zusammen. Und Martin Schönauer ergänzt: „Früher haben wir einen großen Teil unserer Kunden durch direkte Ansprache, etwa auf Messen, gefunden. Heute finden die Kunden uns immer öfter selbst. Und wir können umso mehr Zeit dafür verwenden, sie bestmöglich zu betreuen.“