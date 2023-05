Die B&C hält dieses Anliegen nach wie vor für richtig und im Interesse des Wirtschaftsstandortes. Es decke sich auch ausdrücklich mit den vielfach geäußerten Interessen der für Cybersicherheit und Strafverfolgung zuständigen Behörden in der Region.



Vor dem Hintergrund der aktuellen kritischen öffentlichen Diskussion rund um Cybersecurity-Anwendungen von und für Behörden hat sich B&C nun dennoch entschlossen, das Joint Venture zu beenden und die Gesellschaft MLS aufzulösen. Die dafür notwendigen gesellschaftsrechtlichen Schritte sind bereits in Umsetzung.



B&C zieht sich laut eigenen Angaben vollständig aus dem Markt für sicherheitsrelevante Produkte zurück. Sie übernimmt die nicht sicherheitsrelevanten Produkte von MLS zur eigenen Weiterentwicklung und Vermarktung durch eine Tochtergesellschaft, die in ihrem alleinigen Eigentum stehen wird.

Nie mehr eine wichtige News aus der Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!