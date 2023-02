"die Berater" führt das Ranking der besten Fortbildungsangebote im Bereich Informationstechnologie an. In einer im Auftrag von INDUSTRIEMAGAZIN erstellten Branchenstudie wurden 250 Personalentscheider sowie 250 Teilnehmer von Fortbildungsangeboten zu ihren Erfahrungen mit der Qualität von Inhalt, Vortragenden und der Wissensvermittlung befragt.

Wer sind die besten Anbieter von Fortbildung in Österreich? Alle Sieger und viele interessante Details zum Markt!

Unter den 8 Startern in dieser Kategorie machte "die Berater" das Rennen, gefolgt von der OCG Österreichische Computer Gesellschaft. Platz drei erlangte ADV – Austrian Digital Value Arbeitsgemeinschaft Datenverarbeitung.



„Wir sind seit 25 Jahren in der Erwachsenenbildung tätig und beschäftigen uns seit Langem unter anderem mit den Themen der Informationstechnologie und deren Auswirkungen. Natürlich geht es in erster Linie um Innovation und die Implementierung von tools, die gerade während der letzten drei Jahre zu wichtigen Bestandteilen in den meisten Branchen wurden", sagt Martin Röhsner, Geschäfstführer von die Berater. "Der wesentliche Faktor bleibt jedoch immer die Art der Wissensvermittlung und das Eingehen auf die jeweiligen Lernbedürfnisse der einzelnen Zielgruppen. Daher setzen wir nach Feststellung des Bildungsbedarfs in Unternehmen und Organisationen zunächst auf die Planung des Lerntransfers. Dies ist insbesondere im Bereich der Informationstechnologie kein triviales Thema und ist für eine nachhaltige Wissensvermittlung unabdingbar.



Investitionen in die Weiterbildung der eigenen Belegschaft sind eine der wesentlichsten Erfolgsparameter und werden immer essentieller. Oftmals ist in den letzten Monaten die Rede vom Fachkräftemangel und dabei wird manchmal vergessen die bestehenden Teams kontinuierlich zu Fachkräften auszubilden beziehungsweise am aktuellen Wissensstand zu halten. Das wird nicht die alleinige Lösung auf die Herausforderungen der nächsten Jahre darstellen aber ist ein wichtiger Baustein in einer wissensbasierten Gesellschaft. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und sehen es als Bestätigung für unseren Zugang zur differenzierten Wissensvermittlung."