Die jetzt in der Industrie eingesetzten Roboter und Maschinen können noch effizienter und schlauer arbeiten, davon sind die Gründer von Danube Dynamics überzeugt und bieten Unternehmen deshalb technologische Lösungen an, die Prozesse noch effizienter gestalten. Das Unternehmen wurde im Juli 2020 gegründet, jetzt holt sich das Startup erstmals finanzielle Unterstützung von externen Investoren.



Danube Dynamics entwickelt mit einer selbstoptimierten AI ein smartes Herzstück für Industriemaschinen und Roboterarme. Diese sogenannten Cobots, denken mit und voraus, optimieren Prozesse, entlasten Arbeitnehmer*innen und agieren am Puls der Zeit. So leistet Danube Dynamics Pionierarbeit und unterstützt Unternehmen bei der kollaborativen und nahtlosen Zusammenarbeit von Mensch und Roboter.

Für CEO Nico Teringl ist die Finanzierung in dieser Phase essenziell: „Die Entwicklung eines innovativen Hardware-Software-Produkts für die Industrie ist enorm kostenintensiv. Ein Teil davon wird über die laufenden Umsätze durch Dienstleistung finanziert, ein Teil wird über eine Förderung durch die FFG finanziert, und der Rest wird über das Investment finanziert.“

Bis zur Markteinführung der neuesten Generation der KI basierten Cobots rechnet das Unternehmen mit Kosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Mit dem frischen Investment wird das Jungunternehmen das Team weiter aufstocken, zwölf Mitarbeiter*innen zählt Danube Dynamics mittlerweile – und hat sich damit seit der Gründung verdoppelt. „Bis Ende 2023 werden wir uns auf unser selbstlernendes Kernprodukt fokussieren, und versuchen, es erfolgreich im Markt zu platzieren”, erklärt Teringl die nächsten Schritte.



Langfristig haben die KI-Spezialisten aus Linz die Internationalisierung im Fokus: „Ziel ist nachhaltige und wirtschaftliche Automationslösungen für den produzierenden KMU-Markt in ganz Europa und in weiterer Folge auch in Amerika zu bieten. Bis 2030 soll der europäische Markt erschlossen werden, ab 2030 ist der Eintritt zunächst in den USA geplant, in weiterer Folge auch Kanada und Mexiko“, so Teringl. Dafür will Teringl dann wieder eine Finanzierungsrunde abschließen. Mit ihrer Vision wollen die Danube Dynamics Gründer den Wandel von einer schweren, monotonen Arbeit zu einer abwechslungsreichen Aufgabe Wirklichkeit werden lassen und die Zusammenarbeit – zwischen ‚Mensch und Maschine‘ nachhaltig verbessern. (red)