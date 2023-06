Man kennt es aus dem Alltag: Flugtickets, die sich minütlich der Nachfrage anpassen, Hotelzimmerpreise, die bei Großveranstaltungen in die Höhe schnellen oder die Preisgestaltung begehrter Artikel im Onlineshop, die dem Verkäufer die höchste Rendite beschert. Was im E-Commerce seit Jahren gang und gäbe ist, soll nun auch in der Industrie für mehr Flexibilität und höhere Umsätze sorgen.



Die Unternehmensberatung Simon-Kucher beobachtet seit Beginn der Supply-Chain-Krise einen regelrechten Boom bei der Nachfrage nach Dynamic-Pricing-Lösungen in der Industrie. Die rasante Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz hat diese Entwicklung zusätzlich befeuert: Man verabschiedet sich vom gängigen Modell der jährlichen Zuschlagskalkulation. „Die Rohstoffpreisschwankungen der vergangenen zwei Jahre haben viele Industrieunternehmen überfordert und die Industrie in ihren Grundfesten erschüttert. Bisher gab es in der Industrie einmal im Jahr eine Preisanpassung, jetzt wird versucht, diese öfter vorzunehmen, was viele Unternehmen vor große Hürden stellt“, sagt Othmar Schwarz, Partner bei Simon-Kucher.