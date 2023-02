Eine erfolgversprechende Markenpositionierung kann immer in einem kurzen Satz formuliert werden. Sie beschreibt, worin, weshalb und für wen Ihre Marke heute und in Zukunft eine Nummer-eins-Position am Markt einnehmen will und kann.

Wenn Ihre Positionierung nicht nur vom Wettbewerb differenzieren, sondern für Kunden auch glaubwürdig und attraktiv sein soll, müssen Sie sich in der Arbeit ganz automatisch damit beschäftigen, welche Spitzenleistungen, Innovationen und Philosophien Ihr Unternehmen zu dem gemacht hat, was es ist, und warum es damit für seine Mitarbeiter und Kunden so attraktiv ist.

Lesen Sie auch hier: Arbeitgebermarke: Unternehmen müssen 2023 Fokus setzen

„Moderne Marken begrenzen sich nicht dadurch, ‚was‘ sie tun, sondern sie begeistern dadurch, ‚wie‘ sie es tun“, sagt Brand Trust- Geschäftsführer Gietl. „Stellen Sie sich in diesem Schritt auch der Frage, was Ihre Marke nicht kann, wofür sie nicht da ist und worin sie nicht gut bzw. vertrauenswürdig ist. Das hilft Ihnen dabei, Ihr ‚wie‘ noch deutlicher zu sehen und in einer Nr. 1 Position festzuhalten“, rät Gietl.