Vor allem große internationale Kunden heimischer Industrieunternehmen verlangen immer öfter Lösungen in diesem Bereich und auch im Zugang zum Kapitalmarkt – also in der Interaktion mit Banken – wird das Thema angesichts des derzeit bestehenden angespannten Finanzierungssituation immer dringender.



Welchen Stellenwert hat das Thema Nachhaltigkeit und ESG derzeit für Ihr Unternehmen? Diese Frage hat ein Team der Unternehmensberatung Arthur D. Little zuletzt heimische Industrieunternehmen gefragt. Das Thema ist zentral für Österreichische Unternehmen, nur zwei Prozent der befragten Firmen gaben an, dass es keinen oder einen geringen Stellenwert hat. Bei den Antworten gab es keine signifikanten Unterschiede, wenn es um die Größe, die Branche oder die Region des Unternehmens ging.