In der industriellen Produktion entstehen durch die zunehmende Digitalisierung große Datenmengen. Durch die Aufbereitung dieser Daten in Kombination mit Fachwissen ergeben sich neue Möglichkeiten zur Optimierung der betrieblichen Produktion oder des Absatzes. Ein neues Josef Ressel(JR)-Zentrum an der Fachhochschule St. Pölten, das gestern, Mittwoch, eröffnet wurde, will genau hier ansetzen: Mit der "wissensgestützte visuelle Datenanalyse in der industriellen Produktion" sollen neue Lösungen entwickelt werden.

Mit entsprechenden Algorithmen ist es für Computersysteme relativ einfach, Trends und Muster in der großen Menge an Fertigungs- und Produktionsdaten zu erkennen. Wie es in einer Mitteilung heißt, kann der Mensch diese auf Basis seines Wissens "sinnvoll" interpretieren. Ziel des neuen Zentrums sei es, "das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine zu optimieren". "Wir wollen das Wissen beider Seiten zusammenführen und quasi den 'digitalen Kollegen' oder 'die digitale Kollegin' bereitstellen, die dem betrieblichen Personal bei der Entscheidungsfindung im Bereich von Fertigungstechnik, Verkauf oder auch Ursachenanalyse von Fehlern, etwa ob eine Wartung bei einer Maschine ansteht, helfen kann", erklärte Zentrumsleiter Markus Wagner gegenüber der APA.

