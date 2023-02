Die große Nachfrage nach Automatisierungslösungen macht sich auch im weltweiten KNAPP-Service-Netzwerk bemerkbar. Erst kürzlich wurde Kasim Hanif als 1.500ster Customer Service-Mitarbeiter eingestellt. Hanif ist beim Retailer Marks & Spencer in Großbritannien als Resident Engineer im Einsatz. Manfred Fuchs, Vice President KNAPP International Customer Service blickt mit Stolz auf diese Entwicklung: „Mit unserem weltweiten Netzwerk an Service-Expertinnen und -experten sind wir nahe am Kunden und können bestmögliche Unterstützung bieten – sei es bei alltäglichen Herausforderungen oder bei der Änderung seines Geschäftsmodells.“

Das Service-Portfolio der KNAPP-Gruppe reicht vom lückenlosen Support für den Anlagenbetrieb über vorausschauendes und professionelles Anlagenmonitoring bis zur Datenanalyse, um Betriebszeiten zu optimieren, Stillstände zu vermeiden sowie zu managen, und um Leistung und Effizienz der Anlage zu maximieren. „Unsere Residents sorgen nicht nur dafür, dass alle mechanischen und elektrischen Komponenten reibungslos funktionieren. Sie überwachen auch die Systeme, suchen nach Verbesserungspotenzialen und holen das Optimum aus der Anlage heraus“, erklärt Erik Gutmann, KNAPP-Vice President International Customer Service.