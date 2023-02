IM-News: Was bedeutet das Photovoltaik-Projekt für die Energie Steiermark und warum gerade ist die Lenzing AG der erste Großkunde?



Martin Graf: Als Energie Steiermark setzen wir seit Jahren auf erneuerbare, CO2-freie Energie aus Sonnen-, Wasser- und Windkraft. Und gerade die hohen Preise führen dazu, dass sich auch die Industrie mit erneuerbarer, günstiger Energie eindecken will. Wir sind froh dieses Photovoltaik-Projekt in der Steiermark realisieren zu können. Und auch, dass wir die Lenzing AG als innovatives, ökologisch orientiertes Unternehmen als Kunden und Partner gewinnen konnten. Damit wir auch zukünftig mehr erneuerbare Energie in unsere Netze bringen können.



IM-News: Es wurde eine Gesetzes-Novelle beschlossen, die eine „Überholspur für die Energiewende“ bringen soll. Wie ist Ihre Einschätzung dazu - wird das neue Gesetz halten was es verspricht?

Graf: Da gibt es noch einiges zu tun und zusätzlich braucht es die Experten in den Ministerien und Verwaltungsbehörden, damit die Umsetzung auch schnell möglich ist. Nur das Gesetz alleine hilft und noch nicht ein Verfahren zu beschleunigen. Wir brauchen die Experten, um die Verfahren durchzusetzen. Unser Ziel ist es, so viel erneuerbare Energie wie möglich zu realisieren, aber da fehlt noch die Genehmigung.



IM-News: Was hemmt derzeit den „Turbo“, um möglichst schnell auf Erneuerbare Energien umzusteigen?

Graf: Ein großes Hemmnis ist sicher noch die Akzeptanz. Wenn wir über erneuerbare Energien sprechen sehen wir eine breite Allianz für neue Energieformen und CO2-freie Formen. Wenn wir aber dann mit konkreten Projekten in den Gemeinden auftreten, dann gibt es oft Widerstand. Der größte Hemmschuh den wir überwinden müssen ist, dass wir die gesellschaftliche Akzeptanz zur Realisierung von Projekten brauchen. Dafür braucht es die entsprechende Flächenwidmung und den Netzausbau. Im Dreiklang zwischen Flächenwidmung, Netzausbau und Akzeptanz können wir künftig rasch mehr Wind-, Wasser- und Sonnenkraft-Projekte realisieren.