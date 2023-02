Nach langen, harten Verhandlungen hat sich die Bundesregierung auf den Energiekostenzuschuss für Unternehmen geeinigt. Gestern, Mittwoch, wurde er im Nationalrat nun auch fix beschlossen.

Der Energiekostenzuschuss soll die durch den russischen Angriffskrieg erhöhten Preise bei Strom, Erdgas und Treibstoffen für energieintensive Unternehmen abfedern. So soll der Wirtschaftsstandort in der aktuellen Krise gesichert und die Wettbewerbsfähigkeit bestmöglich erhalten werden. Doch wie sieht diese Förderung eigentlich aus und was müssen Unternehmen erfüllen, um Unterstützung zu erhalten?