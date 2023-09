Interview: Martin Gold



INDUSTRIEMAGAZIN: Digitalisierung, Dekarbonisierung und Deglobalisierung: Unternehmen aus der Industrie stehen aktuell vor vielfältigen Herausforderungen. Wie reagieren Sie auf diese?



Marco Gattringer-Ebner: Bei der Entwicklung dieser Strategien hilft mir meine Überzeugung, sich ständig zu verändern und selbst bewährtes immer wieder in Frage zu stellen. Diesen Wandel versuche ich im Sinne der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit umzusetzen. So spielt die Digitalisierung bereits seit längerem eine wichtige Rolle auf unserem Weg zum Komplettanbieter in Sachen Automation und Mechatronik. Zwischenzeitlich haben wir dank des breiten Portfolios und unserer Lösungskompetenz eine bedeutende Stellung am Markt erreicht.



Markus Deixler-Wimmer: Die Digitalisierung hat bei unseren Kunden in den vergangenen zwölf Monaten enorm an Bedeutung gewonnen, zumal man das Potenzial entdeckt, in immer vielfältigeren Bereichen mit Digitalisierung Erlösströme zu generieren. Dank unseres Angebots können wir diese Nachfrage rasch und in gewinnbringender Form bedienen.



Gattringer-Ebner: Von großer Bedeutung sind für Lenze die Themen Dekarbonisierung und Energieeffizienz, obwohl lange die Nachfrage nach explizit energiesparenden Lösungen – wohl auf Grund der niedrigen Energiepreise – nicht hoch war. Heute sehen wir, dass jene Kunden, die früh in solche Lösungen investiert haben, belohnt werden. Insofern profitieren wir jetzt davon, diese Produkte schon früh entwickelt und immer wieder verbessert zu haben, sodass wir heute ein komplettes Portfolio anbieten können. Zurzeit ist die Nachfrage nach energieeffizienten Lösungen enorm.



Auf welche technischen Strategien setzen Sie hier?



Deixler-Wimmer: Wir verfolgen zwei große Ansätze: Zum einen ist es das Vermeiden von Verlusten, die bei der Umwandlung von Gleich- in Wechselstrom und umgekehrt entstehen. Wir stellen uns die Frage: Warum nicht sämtliche Antriebe eines Fabriknetzes mit Gleichstrom betreiben? Ein großer Teil der Umwandlungsverluste lässt sich so vermeiden. Und es entsteht der positive Nebeneffekt, dass es technisch sehr einfach möglich ist, die Bremsenergie, und das ist der zweite große Ansatz, als Beschleunigungsenergie für einen anderen Antrieb zu nutzen. Im Rahmen einer Modellfabrik beteiligt sich Lenze aktuell intensiv an einem Forschungsprojekt zu dieser Thematik. Wir wollen konkret wissen, welche Energie- und damit Kosteneinsparungen sich so erwirtschaften lassen – vor allem, wenn dieser Ansatz nicht nur bei wenigen Großantrieben, sondern in der Breite und damit auch im kleinen Leistungsbereich angewandt wird. Jede eingesparte Kilowattstunde hat mittlerweile großen Wert und wir spüren dieses Potenzial mit unserer Technologie auf.



Gattringer-Ebner: Forschung und die intensive Zusammenarbeit mit Universitäten und Fachhochschulen spielen bei uns eine wichtige Rolle. Wir haben bereits dutzende Studien und Projektarbeiten ermöglicht, vom Thema Fahrerlose Transportsysteme über die RFID-Technologie oder VR- bzw. AR-Lösungen bei Montageprozessen und viele mehr. Apropos Montage: Bereits seit geraumer Zeit wird bei uns kein Montageprozess umgebaut bzw. verändert, bevor wir diesen digital simuliert und optimiert haben. Was mit einem Uni-Projekt begann, ist nun internationaler Lenze-Standard. Die Digitalisierung lebt Lenze also sowohl auf Lösungsebene mit seinen Produkten, als auch intern in den Abläufen.