Der steirische Sensorspezialist AMS Osram muss sich einen neuen Finanzchef suchen. Ingo Bank will den Ende April 2023 auslaufenden Vertrag aus persönlichen Gründen nicht verlängern, wie das Unternehmen am Freitag mitteilt. AMS Osram äußerte sein Bedauern über den bevorstehenden Abgang. Die notwendigen Schritte für die Neubesetzung des Postens sollen in Kürze eingeleitet werden.



Ingo Bank wechselte Anfang Mai 2020 als Finanzchef der Osram Licht AG zur damaligen AMS AG. AMS hatte den Münchner Leuchtmittelhersteller Osram 2020 übernommen.

Sommer 2021 verließ Finanzchefin Kathrin Dahnke den Konzern Osram nach gut einem Jahr. Durch das Delisting, das voraussichtlich bis Ende Juni umgesetzt sei, entfielen wichtige Aufgaben, teilte das Unternehmen mit, so kam es zu einer Auflösung. Dahnkes Aufgaben übernahm Bank, der zu diesem Zeitpunkt bereits Finanzvorstand im österreichischen Mutterkonzern AMS war.

Parallel zu seiner Position als Finanzchef war Bank seit Frühjahr 2021 Vorstandschef von Osram.