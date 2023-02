Die Alleineigentümerin des oberösterreichische Fahrzeugbauer Schwarzmüller mit Sitz in Freinberg bei Schärding erhält in Zukunft mehr Einfluss: Statt CEO Roland Hartwig soll ein Dreier-Team die operative Geschäftsführung übernehmen. Firmenerbin Beate Paletar, Tochter von Wilhelm Schwarzmüller die im Dezember die Anteile der Kinder ihrer Cousine übernahm und damit zur Alleineigentümerin des Fahrzeugbauers wurde, will sich als neue Aufsichtsratsvorsitzende stärker engagieren. Der langjährige Hartwig, der laut Paletar "Meilensteine in der Weiterentwicklung des Unternehmens gesetzt" habe, soll seinen Posten zur Verfügung gestellt haben.

Man gehe, so heisst es in einer Presseaussendung, nach sieben Jahren einvernehmlich auseinander. Paletar hat im Herbst 2022 die Anteile ihrer Verwandten - Kinder ihrer Cousine - an dem Familienunternehmen, das in sechster Generation geführt wird, übernommen und will nun die Möglichkeiten, die ihr das Alleineigentum bietet, nutzen. Dabei denke die 60-Jährige, die bereits von 2005 bis 2012 in der Geschäftsführung tätig war, auch an die nächste Generation, sprich ihre Kinder, hieß es gegenüber der APA.

Nie mehr eine wichtige News aus der Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung