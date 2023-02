Knorr-Bremse ist mit einem Umsatz von 6,7 Milliarden Euro, nach eigenen Angaben über 12.000 aktiven Patenten und über 30.000 Beschäftigten in Sparten Zug- und Lkw-Bremsen Weltmarktführer in den jeweiligen Produktkategorien. Die Österreich-Tochter Knorr-Bremse GmbH produziert in Mödling und in Kematen an der Ybbs mit 1000 Mitarbeitern Magnetschienenbremsen, Wirbelstrombremsen, Flanschgeräte, Scheiben-Wisch-Wasch-Systeme und Sandungssysteme.

Das Österreich-Geschäft von Knorr Bremse begann 1970 mit der Übernahme des niederösterreichischen Maschinenbauers Zelisko. Zugleich wurde am selben Standort auch das Tochterunternehmen Knorr-Bremse GmbH gegründet, das die Unternehmenszentrale für die Werke in Kematen in Niederösterreich, sowie in den Niederlanden, Polen, Rumänien und Tschechien darstellt. Seit 1993 arbeitetet man in Produktionsverbünden mit den deutschen Werken und produziert aus Österreich für den Weltmarkt.

An der Österreich-Tochter, die Teil der Schienenfahrzeug-Sparte von Knorr-Bremse ist, hängen auch Standorte in Deutschland, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Tschechien und der Türkei, wo weitere rund 1000 Mitarbeiter beschäftig sind und hält innerhalb des Konzerns im Bereich Systeme für Schienenfahrzeuge die Entwicklungskompetenz für Magnetschienenbremsen und Wirbelstrombremsen inne hat. Zusätzlich ist sie für den Vertrieb von Systemen für Schienenfahrzeuge in 14 Ländern in Zentral- und Osteuropa sowie von Systemen für Nutzfahrzeuge in Österreich verantwortlich.