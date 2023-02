Der deutsche Bremsenhersteller Knorr-Bremse, der auch zwei Standorte in Österreich hat, hat einen Nachfolger für seinen Vorstandschef Jan Mrosik gefunden. Der frühere Daimler- und Mitsubishi-Manager Marc Llistosella (55) werde mit 1. Jänner Vorstandsvorsitzender, teilte das börsennotierte Unternehmen mit. Dies habe der Aufsichtsrat einstimmig beschlossen. Die Berufung gelte für drei Jahre.



Vorgänger Mrosik hatte Knorr-Bremse im Frühjahr überraschend verlassen. Seit Mitte März führt Finanzvorstand Markus Weber das Unternehmen übergangsweise.



Llistosella war den Angaben zufolge bis 2018 Chef der Mitsubishi Fuso Truck & Bus und Leiter von Daimler Trucks in Asien. Zuletzt sei er als Investor und Gründer aktiv gewesen, etwa bei dem auf elektrische Antriebe spezialisierten Start-up Vaionic und dem schwedischen Unternehmen Einride, das elektrische und selbstfahrende Nutzfahrzeuge entwickelt. Seine Positionen in Beirat und Aufsichtsrat dieser beiden Unternehmen soll er behalten.