Von 2006 bis 2010 leitete Nedeljković den Bereich Oberfläche im Werk Oxford. Danach wechselte er nach Leipzig: zunächst als Leiter der Montage, später als Leiter des gesamten Werks. Dort verantwortete er auch den Start des BMW i3, eines frühen Elektroautos des Konzerns. Der i3 wurde nicht zum Massenmodell, gilt aber als wichtiges Lernfeld für BMWs Weg in die Elektromobilität.

Von 2015 bis 2018 leitete Nedeljković das BMW-Werk München. Anschließend übernahm er die Unternehmensqualität. 2019 wurde er Produktionsvorstand. Damit folgte er einer BMW-Tradition: Auch mehrere seiner Vorgänger an der Konzernspitze, darunter Oliver Zipse, Harald Krüger und Norbert Reithofer, kamen aus dem Produktionsressort.

Als Produktionsvorstand stand Nedeljković für den industriellen Umbau des Konzerns. 2021 kündigte er an, die Produktionszahlen der BMW-Werke perspektivisch auf drei Millionen Fahrzeuge pro Jahr steigern zu wollen. Zugleich sollte die Produktion effizienter werden, um im Wettbewerb mit neuen und etablierten Konkurrenten bestehen zu können. Eine wichtige Rolle spielte dabei auch das neue BMW-Werk im ungarischen Debrecen, das für elektrifizierte Modelle vorgesehen wurde.