Keine Kennzahl wird in der deutschen Autoindustrie derzeit so intensiv diskutiert wie die Arbeitskosten pro produziertem Fahrzeug. Nach einer Analyse der Unternehmensberatung Oliver Wyman beliefen sie sich 2024 in Deutschland im Durchschnitt auf 3.307 US-Dollar je Auto. In China waren es rund 597 Dollar, in Mexiko 305 Dollar und in Marokko lediglich 106 Dollar. Rumänien gehört ebenfalls zu den Standorten, deren Arbeitskosten nur einen Bruchteil des deutschen Niveaus erreichen.

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Für die Untersuchung wurden mehr als 250 Fahrzeugwerke weltweit verglichen. Berücksichtigt wurden unter anderem Löhne, Sozialabgaben und weitere personalbezogene Kosten. Hinzu kommt die Produktivität: Entscheidend ist nicht nur, wie viel eine Arbeitsstunde kostet, sondern auch, wie viele Stunden für die Fertigung eines Fahrzeugs benötigt werden. Nach Angaben von Oliver Wyman kommen chinesische Hersteller dabei häufig mit deutlich weniger Arbeitsstunden aus als europäische Premiumproduzenten.

Die Zahlen sind alarmierend. Sie erklären, warum Hersteller neue Fabriken bevorzugt in Osteuropa, Mexiko, Spanien, Marokko oder anderen kostengünstigeren Regionen errichten. Sie erklären auch, weshalb Unternehmen und Arbeitnehmervertreter über längere Arbeitszeiten, flexiblere Schichtmodelle, Werksschließungen und Stellenabbau streiten.

Trotzdem wäre es falsch, aus dieser Kennzahl allein das Ende des Autostandorts Deutschland abzuleiten.