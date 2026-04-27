Peking ist in diesen Tagen mehr als eine Automesse. Die Auto China 2026 ist Innovationsbühne, Schaufenster des größten Automarkts der Welt – und vielleicht der ehrlichste Realitätscheck der Branche. Für Volkswagen-Chef Oliver Blume ist der Auftritt in China deshalb doppeldeutig: Der Konzern kann Erfolge vorweisen. Aber er muss zugleich erklären, warum die alte Größenlogik von Volkswagen nicht mehr trägt.

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Volkswagen nennt seinen Messeauftritt in diesem Jahr „Rise Up“. Tatsächlich gibt es Zahlen und Projekte, die diesen Anspruch stützen. Der Konzern präsentiert in Peking eine neue Produktoffensive, zugeschnitten auf die Strategie „In China, für China“. Mehr als 20 elektrifizierte Modelle sollen allein 2026 in China auf den Markt kommen, bis 2030 sollen es 50 sein. Auf der Group Media Night zeigte Volkswagen vier Weltpremieren, darunter Modelle der Marken Volkswagen, Audi und Jetta, die stärker als früher lokal entwickelt werden.