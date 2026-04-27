Volkswagen Sparprogramm : Volkswagen: Wie Blume den Autoriesen auf eine kleinere Zukunft vorbereitet

27.04.2026
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Volkswagen zeigt in China neue Modelle und große Ambitionen. Doch hinter dem Auftritt steckt ein harter Strategiewechsel: Oliver Blume stellt Wolfsburg auf eine kleinere Zukunft ein – mit Folgen für Werke, Jobs und die Machtbalance im Konzern.
Oliver Blume China Volkswagen Sparmaßnahmen

Volkswagen-Chef Oliver Blume steht in China vor einem schwierigen Balanceakt: Neue Modelle sollen Aufbruch signalisieren, doch in Wolfsburg beginnt eine unbequeme Phase des Schrumpfens.

- © Volkswagen

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Erstveröffentlichung
27.04.2026
Letzte Aktualisierung
27.04.2026
Rudolf Loidl