Damit trat ein tieferes Problem hervor. Luxus lebt von Tradition, Verlässlichkeit, Wiedererkennbarkeit und emotionaler Aufladung. Elektromobilität dagegen wird oft über rationale Versprechen verkauft: Reichweite, Effizienz, Update-Fähigkeit, Technologie. Das schließt sich nicht vollständig aus, aber es fügt sich eben auch nicht automatisch zusammen. Gerade in China, wo neue Käufergruppen entstanden sind, wird Premium längst nicht mehr nur über Herkunft und Historie definiert. Dort haben lokale Hersteller wie BYD, Nio oder Li Auto den Markt verändert. Sie treten nicht mehr bloß im Volumensegment an, sondern besetzen zunehmend auch den Premiumbereich – mit technikzentrierten, digital aufgeladenen Angeboten, oft zu aggressiveren Preisen. Investoren warnten Mercedes auf der Hauptversammlung im April 2026 ausdrücklich davor, in China zu stark auf Luxus und Tradition statt auf technologische Führung zu setzen.

Ohne China aber war die Luxusstrategie kaum denkbar. Über Jahre war die Volksrepublik der Markt, auf dem Mercedes besonders stark von wachsendem Wohlstand und dem Hunger nach Statussymbolen profitierte. 2024 verkaufte Mercedes-Benz Cars dort 683.600 Fahrzeuge. Das war bereits ein Rückgang um 7 Prozent, aber China blieb der mit Abstand wichtigste Einzelmarkt. 2025 verschärfte sich der Trend: Mercedes meldete für China ein Absatzminus von 19 Prozent. Im ersten Quartal 2026 fiel der Absatz dort nochmals um 27 Prozent. Im zweiten Quartal 2026 verschärfte sich der Druck weiter: Mercedes-Benz Cars verkaufte weltweit 417.800 Pkw, 8 Prozent weniger als im Vorjahresquartal; in China sank der Pkw-Absatz um rund 30 Prozent. Der Konzern selbst sprach von einem „transition year“, einem Übergangsjahr, und stellte eine Produktoffensive in Aussicht. Doch die Zahlen zeigen vor allem, wie stark der Pfeiler wegbricht, auf dem die Luxusstrategie ruhte.

Zugleich ist das Bild im Elektrogeschäft inzwischen differenzierter. 2025 blieb Mercedes bei batterieelektrischen Fahrzeugen hinter den eigenen früheren Ambitionen zurück. Im zweiten Quartal 2026 zogen die BEV-Verkäufe jedoch deutlich an: Mercedes-Benz Cars verkaufte weltweit 52.900 vollelektrische Pkw, 51 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. In Europa stieg der BEV-Absatz sogar um 87 Prozent. Damit liegt das Problem nicht mehr pauschal in schwachen E-Auto-Verkäufen, sondern vor allem in China, im Modellmix, in der Profitabilität und in der Frage, ob Mercedes seine Elektroautos schnell genug an lokale Kundenerwartungen und digitale Ökosysteme anpassen kann.