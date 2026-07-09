Mercedes-Benz Gewinneinbruch : Mercedes: Wie die Luxuswette in China zum Milliardenproblem wurde

09.07.2026
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Mercedes-Benz wollte mit weniger Volumen, mehr Luxus und höheren Margen zur begehrtesten Automarke der Welt werden. Doch ausgerechnet China, lange der wichtigste Markt für den Stern, bringt diese Strategie nun ins Wanken: Absatzrückgänge, Preisdruck bei E-Autos und ein Gewinneinbruch zeigen, wie riskant Ola Källenius’ Luxuswette geworden ist. Warum Mercedes plötzlich wieder mehr braucht als Prestige, Glanz und hohe Preise – und was das für die Zukunft des deutschen Autobauers bedeutet.
Mercedes China Krise Luxus

Mercedes wollte zur begehrenswertesten Luxusmarke der Welt werden. Doch die Schwäche in China, Probleme im Elektrogeschäft und der Gewinneinbruch zeigen, wie riskant die Strategie war.

- © Mercedes Benz

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt PRIME-Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 8,90
Erstveröffentlichung
09.07.2026
Letzte Aktualisierung
09.07.2026
Dominique Otto
Tom Arnold