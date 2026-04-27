Der weltweite Bestand an Autos mit Elektroantrieb hat 2025 einen neuen Rekord erreicht. Ende des Jahres waren nach Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg mehr als 74 Millionen reine Elektroautos, Plug-in-Hybride und Fahrzeuge mit Range-Extender auf den Straßen unterwegs. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das ein Plus von rund 19 Millionen Fahrzeugen. Der bisher größte jährliche Zuwachs lag 2023 bei 14 Millionen Fahrzeugen.

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Mit großem Abstand wichtigster Markt bleibt China. Dort waren Ende 2025 rund 44 Millionen Fahrzeuge mit Elektroantrieb registriert. Damit fährt etwa sechs von zehn dieser Fahrzeuge weltweit in China. Auf Rang zwei folgen die USA mit rund 7 Millionen Fahrzeugen. Deutschland liegt mit etwa 3,2 Millionen Autos auf Platz drei, vor dem Vereinigten Königreich mit 2,8 Millionen und Frankreich mit 2,5 Millionen.