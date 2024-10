Positiv entwickelte sich hingegen das Segment der Fruchtsaftkonzentrate und Fruchtzubereitungen, in dem sowohl der Umsatz als auch das Betriebsergebnis (Ebit) im Vergleich zur Vorjahresperiode stiegen. Trotz dieser Fortschritte in einzelnen Bereichen blieb der Ausblick für das Gesamtjahr 2024/25 unverändert: Aufgrund der Schwäche im Zuckergeschäft rechnet Agrana weiterhin mit "einem deutlichen Rückgang" des Betriebsergebnisses und "einem moderaten Rückgang" des Umsatzes.

Durch die Überschwemmungen im September wurden auch die Zuckerrüben-Erntepläne des heimischen Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzerns Agrana stark beeinträchtigt. Die Wettersituation ließ zu diesem Zeitpunkt keine Ernte der Zuckerrüben zu, weshalb der ursprünglich geplante Start der Zuckerrübenkampagne um eine Woche verschoben wurde. "Die Zuckerrübenernte ist aufgrund der Überschwemmungen derzeit nicht möglich", erklärte Agrana-Sprecher Markus Simak kurz nach dem Hochwasser gegenüber der APA.



Bei der sogenannten "Rübenkampagne" werden in den Herbst- und Wintermonaten die Zuckerrüben in den Fabriken zu Zucker verarbeitet. In der Agrana-Zuckerfabrik in Tulln kam es an mehreren Stellen des Werksgeländes zu einem Wassereintritt, doch laut Simak war die Lage "unter Kontrolle". In der Zuckerfabrik Leopoldsdorf im Marchfeld hingegen gab es laut Agrana "keine wetterbedingte Einschränkung".