Ein weiteres interessantes Ergebnis der Studie ist, dass ein Großteil der Befragten offenbar nur begrenzte Kenntnisse über Kredit- und Sparzinsen hat. Auf eine entsprechende Frage antworteten zwei Drittel mit „weiß nicht“ oder „keine Angabe“. In diesem Zusammenhang weist Reinhard Mayr auf die neue OeNB-Transparenzplattform für Spareinlagen hin, die am 6. Dezember 2023 gestartet wurde: „Diese Plattform ermöglicht einen Marktüberblick über die angebotenen Zinssätze für Einlagen und trägt damit zur Markttransparenz bei. Die Daten für Einlagen sind nach Banken beziehungsweise Kreditinstituten und nach Laufzeiten aufgeschlüsselt. Für Sparerinnen und Sparer sei es sinnvoll, sich über das aktuelle Zinsniveau zu informieren und die aktuelle Zinssituation zu nutzen.

Die neue Transparenzplattform ist dafür ein wertvolles Instrument, so Mayr und betont: „Die Tiroler Bankenstudie 2023 zeigt deutlich, dass der regionale Bankensektor erfolgreich auf die aktuellen Herausforderungen reagiert und deutliche Fortschritte in der digitalen Transformation sowie in der Kundenbindung erzielt hat. Die Ergebnisse unterstreichen, dass unsere Bankinstitute den Spagat zwischen traditionellem Bankgeschäft und modernen digitalen Ansätzen erfolgreich meistern.“