Vor allem geht es in einer Energieraumplanung auch darum, Möglichkeiten zur Prozesskoppelung für eine Versorgung mit erneuerbaren Energien zu erkennen, wie etwa die Möglichkeiten industrielle Abwärme oder betriebliche Dachflächen nutzbar zu machen. Auch geschlossene Bauweisen wie Reihenhäuser bieten mehr Kosten- Flächen- und Energieeffizient, berichtet Kloss. Das ermögliche günstigere Anschlusskosten an Nahwärmenetze. Hinzu kommt, dass Gemeinden auch nachhaltige Mobilität genauer planen können. So sind beim Umstieg auf E-Autos ebenfalls Siedlungsstrukturen von wesentlicher Bedeutung, etwa wenn es um Ausbau von Carsharing-Modellen oder einer E-Ladeinfrastruktur geht.

Letztere kann in kompakten Siedlungsstrukturen ebenfalls besser etabliert werden. Um die möglichen Potenziale in der Energieraumordnung zu erkennen, brauchen Gemeinden aber eine Reihe von Daten. Heizungsdaten von Gebäuden, Leitungsnetzdaten von Wärmeversorgern sowie Energieverbrauchsdaten sind hilfreich, um eine effiziente Energieraumplanung vornehmen zu können. „Mit solchen Daten konnte errechnet werden, dass in der Region GU-Süd jedes Jahr 202 Gebäude auf erneuerbare Heizungsformen umgestellt werden müssten, um bis 2040 bis zu 100 Prozent erneuerbare Wärmeversorgung zu erreichen“, berichtet Kloss.