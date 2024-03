Betrachtet man die Hauptsegmente, so mussten Privatquartiere in den ersten beiden Saisonmonaten einen Rückgang an Ankünften von einem Prozent und Nächtigungen von 6,2 Prozent hinnehmen. Dieser Rückgang konnte jedoch insgesamt durch größere Steigerungen in gewerblichen Betrieben, plus 8,5 Prozent bei den Ankünften und plus 3,5 Prozent bei den Nächtigungen ebenso wie bei Campingplätzen und sonstigen Unterkünften mehr als ausgeglichen werden.

Branchenvertreter betonen regelmäßig, dass steigende Nächtigungszahlen nicht zwangsläufig mit unternehmerischem Erfolg einhergehen, da der Kostendruck zunimmt. Der Tourismuslandesrat weiß um die Problematik und arbeitet an der Umsetzung der Tourismusstrategie 2030, um die besten Rahmenbedingungen für die Tourismusbetriebe zu schaffen.