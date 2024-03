Auch der legendäre Peschta in Hütteldorf musste seine Preise anheben. Die stark gestiegenen Einkaufspreise seien eine Herausforderung, meint Gastronom Thomas Peschta, Inhaber des namensgleichen Gasthauses in vierter Generation.



„Bier ist innerhalb von sechs Monaten zweimal um je zehn Prozent teurer geworden. Das den Gästen zu vermitteln, war eine schwierige Sache“, meint er. Die explodierenden Gaspreise versuchte Peschta mit Umstellungen in der Küche und Einsparungen in allen Bereichen abzufedern. „Wir haben vieles auf Druckkochtöpfe umgestellt, um die Zubereitungszeiten zu reduzieren”, sagt er. Auch die Photovoltaikanlage am Dach, die immerhin ein Sechstel seines jährlichen Strombedarfs deckt, sowie sein guter Stromvertrag machen sich jetzt bezahlt. Peschta ist einer Einkaufsgenossenschaft beigetreten. „Das hat mir sehr geholfen. Ich habe mir zwei, drei Prozent beim Wareneinsatz ersparen können”, so der Wirt. Doch es schlagen die höheren Mitarbeiterlöhne zu Buche. „Damit man mich nicht falsch versteht - ich gönne es den Mitarbeitern, und höhere Löhne steigern auch die Attraktivität der Branche. Aber es sind wieder Kosten, die auf den Preis draufgehen”, sagt der Gastronom, der „Gott sei Dank auf überwiegend verständnisvolle Kunden” zählen kann.



„Die Menschen spüren die Teuerung genauso wie die Gastronominnen und Gastronomen“, betont Mario Pulker. Obwohl die Gäste zwar nicht ganz ausbleiben, spüren die niederösterreichischen Gastronomen einen Rückgang in der Konsumation. Die meisten Menschen kommen nach wie vor gerne zu ihrem Wirten, lassen aber vielleicht das zweite Getränk oder die Nachspeise aus. Vor allem im ländlichen Raum sei das Eis für viele Wirte „sehr dünn“, weiß Pulker.



„Seit mehr als zehn Jahren steigen die Konsumausgaben der privaten Haushalte für die Gastronomie deutlich stärker als die Kaufkraft insgesamt“, bestätigt Wolfgang Richter von Regio Plan. Dieser Trend wurde zwar während der Corona-Pandemie schlagartig durchbrochen, seit 2022 ist die Gastronomie aber wieder auf Wachstumspfad eingependelt. Allerdings nicht in allen Bereichen. Während die Versorgungs- und Nachtgastronomie über Rückgänge klagt und es einige in der Branche nicht überleben werden, wächst die Freizeit- und Genussgastronomie seit Jahren deutlich. Regio Plan beschreibt den Trend eines Strukturwandels bereits seit vielen Jahren. „Die Genuss- und Freizeitgastronomie boomt hauptsächlich in urbanen Bereichen. Dabei sind bio, regional, nachhaltig, gesund gefragt. Mit einem stimmigen Rundherum und einem außergewöhnlichen Feeling darf es auch ruhig etwas kosten. 08/15 war eben gestern.