Das gestiegene Interesse, sich in der schönsten Zeit des Jahres seiner Gesundheit zu widmen, kommt nicht von ungefähr: So hat etwa die Pandemie dazu geführt, dass Gesundheit mehr denn je geschätzt wird. „Gesundheit als Fundamentalwert hat sich in den letzten Jahren tief in unserem Bewusstsein verankert und ist zum Synonym für hohe Lebensqualität geworden. Als zentrales Lebensziel prägt der Megatrend sämtliche Lebensbereiche, Branchen und Unternehmen“, heißt es dazu in der Megatrend-Dokumentation des Zukunftsinstituts.

Gleichzeitig hat sich laut Reisenzahn die Gesellschaft gewandelt. „Wir sind zu einer Sinn-Gesellschaft geworden“, so der Tourismusexperte. Menschen würden wieder nach Selbstfindung, Selbsterkenntnis und Selbsterfahrung suchen und im Urlaub neue Eindrücke und Erlebnisse sammeln, um diese später im Alltag zu integrieren. „Das kann das Erlernen neuer Mediationstechniken sein oder ein Slow-Food-Kochkurs“, weiß Reisenzahn. Nicht zuletzt werden immer mehr Menschen immer älter. „Die demographische Entwicklung ist ebenfalls ein Trigger“, bestätigt Reisenzahn.

So wird der Anteil der über 67-Jährigen zwischen 2020 und 2030 höher sein als der Anteil der unter 25-Jährigen. Ein wichtiger Wachstumsmarkt ist weiters die Generation 50plus, die so stark wie keine andere Bevölkerungsgruppe zunimmt. Die Menschen würden aber nicht nur älter, sondern blieben auch länger fit. Daher brauche es Hotelkonzepte, die auf die Bedürfnisse der Best Ager eingingen. „Im Grunde sind gänzlich neue Beherbergungsformen gefragt, die den Bedürfnissen der Best Ager gerecht werden und ihnen besondere Erlebnisse bieten“, so Reisenzahn.

Für die Zielgruppe denkbar seien beispielsweise auch Miet- oder Kaufvarianten von Serviced Apartments in entsprechend ausgestatteten Hotels. Die Aufenthaltsdauer gehe zudem vermehrt in Richtung Mid- und Longstay. Darüber hinaus sollten sie auf Aktivitäten unter Gleichgesinnten setzen, wie etwa ein angepasstes Sportangebot. „In Österreich gibt es noch wenige Projekte dieser Art, in der Schweiz, Frankreich und den USA schon mehr“, sagt Reisenzahn.