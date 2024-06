Insbesondere die österreichische Automobilindustrie, die mit 86 Prozent einen sehr hohen Exportanteil aufweist, würde durch die E-Mobilität enorm profitieren und damit würden sich große Zukunftschancen eröffnen.

Die Autoren der Studie prognostizierten eine Steigerung des Wertschöpfungspotentials von etwa 19 Prozent bis 2030, was einer jährlichen Steigerung von 645 Millionen Euro entspricht. Das Beschäftigungspotential wurde für denselben Zeitraum mit einer Steigerung von 21 Prozent angegeben. Dies entspräche einer Steigerung der direkt in der Automobilindustrie Beschäftigten von 34.400 auf knapp 42.000 im Jahr 2030, also einer Steigerung um 7.300 Arbeitsplätze. Eine Steigerung um weitere 1.000 Arbeitsplätze ergibt sich laut Studie durch den Ausbau der Ladeinfrastruktur.



„Klimaschutz ist der absolute Wirtschafts- und Jobmotor. Die Studie macht uns das deutlich und zeigt, dass wir mit unserem umfangreichen E-Mobilitätspaket auf die richtige Karte setzen. Die E-Mobilität wird in den nächsten Jahren in Österreich und weltweit stark an Bedeutung gewinnen“, verlautbarte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler einst zu dieser Studie.

Damals wurde schon eingemahnt, dass für die Unternehmen der Schüssel zur Nutzung dieser Entwicklungsmöglichkeiten im raschen Umstieg auf Technologien liegt, die mit reinen Elektrofahrzeugen in Verbindung stehen. Weiters wurde damals auch die Stärke Österreichs im Bereich Forschung & Entwicklung hervorgehoben, zugleich jedoch auch auf die Risiken durch die hohe Exportquote und der damit geschaffenen Abhängigkeit hingewiesen. Ebenso wurde auf beginnende negative Entwicklung durch den Fachkräftemangel hingewiesen, welche sich durch den demographischen Wandel weiter verstärken würde. Nur durch konsequente Investitionen in Forschung & Entwicklung und die Ausbildung entsprechender Fachkräfte kann einer negativen Entwicklung in diesen Bereichen gegengesteuert werden.